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        Adilcevaz'da öğrenciler için iftar programı düzenlendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:18
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        Adilcevaz'da öğrenciler için iftar programı düzenlendi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.

        Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, öğrencilerle iftar yaptı.

        İftarın ardından Özçelik ve Akbaba, öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini dinledi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Turan, Özçelik ve Akbaba'ya öğrencileri yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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