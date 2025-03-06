Adilcevaz'da öğrenciler için iftar programı düzenlendi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenciler, iftar programında bir araya geldi.
Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, öğrencilerle iftar yaptı.
İftarın ardından Özçelik ve Akbaba, öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini dinledi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Turan, Özçelik ve Akbaba'ya öğrencileri yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.