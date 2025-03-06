Adilcevaz'da öğrenciler için iftar programı düzenlendi

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Turan, Özçelik ve Akbaba'ya öğrencileri yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

İftarın ardından Özçelik ve Akbaba, öğrencilerle sohbet etti, hedeflerini dinledi.

Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, öğrencilerle iftar yaptı.

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