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        Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı oldu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:22
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        Yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı oldu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzeyi buz tutan Nazik Gölü, çocukların oyun alanı haline geldi.

        Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırlarında yer alan gölün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

        Çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan çocuklar, buz tutan göl üzerinde tehlikeye aldırış etmeden kayarak eğlenceli anlar geçirdi.

        Çocukların donan göl üzerinde oynaması dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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