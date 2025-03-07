Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, ADEM'daki kadınların gününü kutladı
Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve kadın kooperatifini ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.
Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve kadın kooperatifini ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.
Kaymakam Özçelik, eşi Rabia Dinçer Özçelik ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ADEM'deki kadınlarla bir araya geldi.
Kadınların gününü kutlayan Özçelik, üreten ve eğiten kadınların geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.
Kadınlara hediyeler veren Özçelik, kadın kooperatifini de ziyaret etti.
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