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        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, ADEM'daki kadınların gününü kutladı

        Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve kadın kooperatifini ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:50
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        Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, ADEM'daki kadınların gününü kutladı
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        Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve kadın kooperatifini ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.

        Kaymakam Özçelik, eşi Rabia Dinçer Özçelik ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ADEM'deki kadınlarla bir araya geldi.

        Kadınların gününü kutlayan Özçelik, üreten ve eğiten kadınların geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

        Kadınlara hediyeler veren Özçelik, kadın kooperatifini de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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