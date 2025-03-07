Adilcevaz Kaymakamı Özçelik, ADEM'daki kadınların gününü kutladı

Kadınlara hediyeler veren Özçelik, kadın kooperatifini de ziyaret etti.

Kaymakam Özçelik, eşi Rabia Dinçer Özçelik ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ADEM'deki kadınlarla bir araya geldi.

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve kadın kooperatifini ziyaret etti, kadınların gününü kutladı.

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