Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı

Bitlis'te arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde iki bina yıkıldı.

AFAD İl Müdürü Kerem Oruk'un anonsuyla bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Vali Ahmet Karakaya, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kurum amirleriyle durum değerlendirmesi yaparak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

119 arama kurtarma personeli ve 22 aracın katıldığı tatbikatta, binanın enkazında çıkarılanlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çevredeki vatandaşlar da gerçeğini aratmayan tatbikatı evlerinin balkonlarından izledi.

Vali Karakaya, yaptığı açıklamada, kentte İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili toplantılar yaparak hazırlıkları gözden geçirdiklerini söyledi.

Bugün hem masa başı hem de sahada bir Türkiye Afet Müdahale Planı'nı uygulamaya koyduklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 6,2 büyüklüğünde bir depremin olduğu senaryosuyla harekete geçtik. Burada önce okullarımızın tahliyesini gözden geçirdik. Daha sonra yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına nezaret ettik. Arama kurtarma ve ihtiyaç duyulan konularda AFAD koordinesinde, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerimiz var. Hızlı şekilde yaralı varsaydığımız vatandaşımızı yıkılmış olan binadan kurtardılar ve ambulansla hastaneye sevkini sağladık."

Afetlerin ülkenin ve dünyanın bir gerçeği olduğuna vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Afet olmasın diye ne kadar dua etsek de afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere hazırlıklı olmanın birkaç boyutu var. Bunlardan en önemlisi afette riski azaltmadır. Yani bir afetle karşı karşıya kaldığımızda ne kadar daha az bina yıkılır ve daha az can kaybı olursa müdahale etmemizde de o kadar kolay olacak. Afet öncesinde yapılan harcamalar afet sonrası yapılan harcamaların önüne geçmekte. Öncesinde hazırlıklı olmak zorundayız. Deprem, sel, heyelan ve çığ hangi afet olursa olsun önceden kurumların yapmış olduğu hazırlık çok önemlidir. Allah ülkemizi ve ilimizi afetlerden muhafaza etsin."