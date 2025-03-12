Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı

        Bitlis'te arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:24 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te deprem tatbikatı yapıldı
        ABONE OL

        Bitlis'te arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde iki bina yıkıldı.

        AFAD İl Müdürü Kerem Oruk'un anonsuyla bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

        Vali Ahmet Karakaya, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kurum amirleriyle durum değerlendirmesi yaparak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        119 arama kurtarma personeli ve 22 aracın katıldığı tatbikatta, binanın enkazında çıkarılanlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Çevredeki vatandaşlar da gerçeğini aratmayan tatbikatı evlerinin balkonlarından izledi.

        Vali Karakaya, yaptığı açıklamada, kentte İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili toplantılar yaparak hazırlıkları gözden geçirdiklerini söyledi.

        Bugün hem masa başı hem de sahada bir Türkiye Afet Müdahale Planı'nı uygulamaya koyduklarını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 6,2 büyüklüğünde bir depremin olduğu senaryosuyla harekete geçtik. Burada önce okullarımızın tahliyesini gözden geçirdik. Daha sonra yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına nezaret ettik. Arama kurtarma ve ihtiyaç duyulan konularda AFAD koordinesinde, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleri ve gönüllülerimiz var. Hızlı şekilde yaralı varsaydığımız vatandaşımızı yıkılmış olan binadan kurtardılar ve ambulansla hastaneye sevkini sağladık."

        Afetlerin ülkenin ve dünyanın bir gerçeği olduğuna vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Afet olmasın diye ne kadar dua etsek de afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Afetlere hazırlıklı olmanın birkaç boyutu var. Bunlardan en önemlisi afette riski azaltmadır. Yani bir afetle karşı karşıya kaldığımızda ne kadar daha az bina yıkılır ve daha az can kaybı olursa müdahale etmemizde de o kadar kolay olacak. Afet öncesinde yapılan harcamalar afet sonrası yapılan harcamaların önüne geçmekte. Öncesinde hazırlıklı olmak zorundayız. Deprem, sel, heyelan ve çığ hangi afet olursa olsun önceden kurumların yapmış olduğu hazırlık çok önemlidir. Allah ülkemizi ve ilimizi afetlerden muhafaza etsin."

        Tatbikatı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı ve kurum amirleri izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te deprem tatbikatı
        Bitlis'te deprem tatbikatı
        Güroymak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Güroymak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Ahlat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza
        Bitlis'te kaçak keklik avlayan 2 kişiye 114 bin 910 TL ceza
        Terör nedeniyle göç ettiği memleketine yıllar sonra fabrika kurarak 190 kiş...
        Terör nedeniyle göç ettiği memleketine yıllar sonra fabrika kurarak 190 kiş...
        Bitlis'te Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzen...
        Bitlis'te Yeşilay Haftası'nda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzen...