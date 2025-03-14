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        Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencilerin yemeğini hazırlıyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, taşıma sistemiyle köylerden ilçe merkezindeki okullara gelerek eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci için yemek hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:25
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        Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencilerin yemeğini hazırlıyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, taşıma sistemiyle köylerden ilçe merkezindeki okullara gelerek eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci için yemek hazırlıyor.

        Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulun bahçesinde kurulan mutfakta, lise öğrencileri tarafından aşçıların gözetiminde hazırlanan yemekler, paketlenerek ilçe merkezindeki okullara gönderiliyor.

        Bu sayede öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bulan öğrenciler, aşçılık mesleğinde de kendilerini geliştiriyor.

        Okulun mutfağından sorumlu aşçı Caner Havados, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki 5 okulda eğitim ve öğretim gören öğrenciler için her gün yemek hazırladıklarını söyledi.

        Çalışmalarda 8 öğrenci ve 2 aşçının görev yaptığını belirten Havados, şöyle konuştu:

        "Okulumuzdaki bu bölümde eğitim gören öğrencilerimiz yemek atölyemizde dönüşümlü olarak staj görüyor. Taşımalı sistemle köylerden veya uzak yerlerden ilçe merkezindeki okullara gelerek eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci için her gün yemek hazırlıyoruz."

        Okulda eğitim gören öğrencilerden Ruken Uludağ da "Okulumuzda hem eğitim alıyorum hem de staj yapıyorum. Burada taşıma sistemiyle eğitim gören öğrenciler için yemek hazırlıyoruz. Onlara yardım etmek beni mutlu ediyor." dedi.

        Yusuf Alp ise yaptıkları çalışmayla hem kendini geliştirdiğini hem de taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için güzel yemekler hazırladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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