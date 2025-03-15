AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta esnafla buluştu

Bedirhanoğlu'na Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Nihat Yavuz eşlik etti.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından açılan Gazze standını da ziyaret eden Bedirhanoğlu, gençlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çarşı merkezde iş yerlerini gezen Bedirhanoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

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