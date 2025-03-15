Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta esnafla buluştu

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Güroymak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta esnafla buluştu
        ABONE OL

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Güroymak ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Çarşı merkezde iş yerlerini gezen Bedirhanoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

        AK Parti Gençlik Kolları tarafından açılan Gazze standını da ziyaret eden Bedirhanoğlu, gençlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        AK Parti Güroymak İlçe Teşkilatındaki partililerle bir araya gelen Bedirhanoğlu, parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Bedirhanoğlu'na Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Nihat Yavuz eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor

        Benzer Haberler

        Yeşilay Bitlis Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret
        Yeşilay Bitlis Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ziyaret
        Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş'tan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
        Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş'tan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı
        Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencileri...
        Bitlis'te lise öğrencileri, taşımalı eğitim verilen okullardaki öğrencileri...
        Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji için sahada iftar yapıyor
        Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, kesintisiz enerji için sahada iftar yapıyor
        Güroymak'ta Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği
        Güroymak'ta Bilim ve Teknoloji Haftası etkinliği
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması:
        AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması: