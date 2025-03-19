Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta mesire alanlarında bahar temizliği yapıldı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ekipleri tarafından bahar temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta mesire alanlarında bahar temizliği yapıldı
        ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ekipleri tarafından bahar temizliği yapıldı.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

        Erentepe Mahallesi'nde mesire alanında karın erimesiyle ortaya çıkan çöpleri toplayan ekipler, kışın zarar gören bankları de tamir etmek üzere topladı.

        Ekipler, park ve mesire alanlarının korunması için vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Güroymak'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'te 10 kaçak göçmen yakalandı
        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        Bitlis'teki Ahıska Türkleri iftarda bir araya geldi
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...
        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Güroymak'ta ziyaretlerde bulundu...