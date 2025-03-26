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        Grup Tillo, Adilcevaz'da ilahi konseri verdi

        Bitlis'in Adilcevaz Belediyesince düzenlenen ramazan etkinliğinde Grup Tillo, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 00:55 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:01
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        Grup Tillo, Adilcevaz'da ilahi konseri verdi
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        Bitlis'in Adilcevaz Belediyesince düzenlenen ramazan etkinliğinde Grup Tillo, konser verdi.

        Adilcevaz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen konsere ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

        Konserde Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okuyan Grup Tillo ile "Bitlis'te Beş Minare" türküsünü seslendiren Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, bu yıl ilçede hizmet seferberliğini başlattıklarını söyledi.

        TOKİ iş birliğiyle ilçede yapılacak 204 konut ve iş yerlerinin temelini attıklarını belirten Akbaba, "50 yataklı hastanemizin ihalesi bakanlığımız tarafından yapılıyor. Meydan projemize yakın zamanda başlıyoruz. Gölet projemize başladık ve çalışmalar devam ediyor. Bugün de ramazan etkinliklerimizi Grup Tillo ile tamamladık. Çok güzel bir konser oldu. Sanatçılarımıza ve bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmayan hemşerilerime teşekkür ederim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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