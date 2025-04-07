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        Güroymak'ta düzenlenen futsal turnuvası başladı

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası "Bahar Futsal Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:42
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        Güroymak'ta düzenlenen futsal turnuvası başladı
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası "Bahar Futsal Turnuvası" başladı.

        Kazım Karabekir İlkokulu öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen turnuvaya 20 okulun takımı katıldı.

        Öğretmen, öğrenci ve velilerin ilgi gösterdiği turnuvanın ilk maçında Güroymak İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu'nun 5-0 mağlup etti.

        Turnuva 22 Nisan'a kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri

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