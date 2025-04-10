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        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen yemekte konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Bugün terörü bu topraklardan nasıl ki tarihe gömmeye kararlıysak, hangi suç tipi veya suç örgütü olursa olsun her biriyle amansızca mücadele ediyorsak, uyuşturucu tacirlerinin umudunu boşa çıkarıyorsak bunda polisimizin çok büyük payı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:50
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen yemekte konuştu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Bugün terörü bu topraklardan nasıl ki tarihe gömmeye kararlıysak, hangi suç tipi veya suç örgütü olursa olsun her biriyle amansızca mücadele ediyorsak, uyuşturucu tacirlerinin umudunu boşa çıkarıyorsak bunda polisimizin çok büyük payı var." dedi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

        Bitlis Polisevi'nde, Ulu Cami imamı Muhammet Ece'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Sağlam, koca bir çınar olan Türk Polis Teşkilatının 180 yıldır cesaretle ve dirayetle her zaman milletin hizmetinde olduğunu söyledi.

        Şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarında polisin daima huzurun, güvenin ve adaletin timsali olarak görev yaptığını vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu:

        "Görevini her şartta ve her koşulda fedakarca yapan değerli emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Kanunların sesi, huzurun ise yıkılmaz kalesi olan Türk Polis Teşkilatının her bir ferdine huzurunuzda görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren aziz şehitlerimizi ise rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bize düşen görev ise onların emanetlerine sahip çıkmak, bu vatanı aynı özveri ve kararlılıkla korumaktır."

        Sağlam, şehit ve gazi ailelerinin de bu kahramanlık destanının diğer eşsiz kahramanları olduğunu ifade etti.

        "Bugün terörü bu topraklardan nasıl ki tarihe gömmeye kararlıysak, hangi suç tipi veya suç örgütü olursa olsun her biriyle amansızca mücadele ediyorsak, uyuşturucu tacirlerinin umudunu boşa çıkarıyorsak bunda polisimizin çok büyük payı var." diyen Sağlam, polislerin adaletin, huzurun ve güvenin teminatı olarak tüm gayretleriyle 7 gün 24 saat görev yaptığına dikkati çekti.

        Polislerin devlet ile vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu, iç güvenliği tehdit eden her türlü unsura karşı kararlılıkla mücadele ettiğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle Bitlis'te görev yapan tüm polis kardeşlerime, polis amirlerine ve polis müdürlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hukukçular tarafından özgürlük ve güvenlik konuları çok tartışılıyor. Bence biz özgürlüğümüzden de güvenliğimizden de vazgeçmemeliyiz. O zaman şunu yapmalıyız, güvenli özgürlük. Güvenli şekilde özgürlüğümüzü kullanmalıyız. Bu güvenliğimizi polislerimiz ve jandarmamız sağlayacak. Onun için güvenli özgürlükler diliyorum."

        - "Emniyetimiz çok şükür ki vatandaşımızın gönlünde ve dualarında yer almaktadır"

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Türk Polis Teşkilatının, devletin şefkat elini gösteren üniformasıyla vatandaşın gönlünde apayrı bir yer edinen güzide bir kurum olduğunu belirtti.

        Devletlerin öncelikle güvenlik saiki ile kurulduğunu ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

        "İnsanlık tarihine baktığımızda güvenliğin sağlanamadığı bir ortamda diğer kamu hizmetlerinin hiçbir anlamı kalmamaktadır. Dolayısıyla güvenlik hizmeti oldukça kıymetlidir. Emniyet Teşkilatımız da özellikle son yıllarda artan eğitimi, teknik donanımıyla özgürlük ve güvenlik dengesini sağlayan bir yaklaşımla vatandaşımıza çok kıymetli hizmetler vermeye devam etmektedir. Emniyetimiz çok şükür ki vatandaşımızın gönlünde ve dualarında yer almaktadır. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Fedakarca görevini yapan emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum."

        Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Şekeroğlu, Polis Teşkilatının, huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun güvenlik ihtiyaçlarını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına çıkmadan karşılamayı, toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı, halkla bütünleşmiş hizmet anlayışını kendine şiar edindiğini vurguladı.

        İl Müftüsü Kadir Koçak'ın dua etmesi ve pasta kesilmesiyle son bulan programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler, şehit ve gazi aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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