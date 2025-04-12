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        Bitlis ve Muş'ta 74 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:09
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        Bitlis ve Muş'ta 74 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Bitlis'te gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü, arabaların üzeri karla kaplandı.

        Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı, belediye ve karayolları ekipleri de sokak ve caddelerde kar temizliği yaptı.

        Vatandaşlar, evlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

        - Muş

        Muş'ta sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kent genelinde kar nedeniyle 14 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün gece kentte kar yağışının etkili olmaya başladığını belirtti.

        Kardan dolayı 14 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, "Kapanan yollarda çalışma başlattık. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." dedi.

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