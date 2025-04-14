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        Ahlat'ta şehit asker Görgen, kabri başında anıldı

        Bitlis'in Ahlatlı ilçesinde şehit asker Summani Görgen, şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:47
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        Ahlat'ta şehit asker Görgen, kabri başında anıldı
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        Bitlis'in Ahlatlı ilçesinde şehit asker Summani Görgen, şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Şırnak'ta 1995'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Görgen için Ahlat'ta anma programı düzenlendi.

        Ahlat Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Vekili Reşit Karakaplan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik ve kurum amirleri, şehidin kabrine karanfil bıraktı.

        Galeri
        Galeri

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