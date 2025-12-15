Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

        Bitlis Belediyesi karla mücadele çalışmalarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:32 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Belediyesi karla mücadele çalışmalarına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kışın olası olumsuzlukların önüne geçilmesi ve kent genelinde ulaşımın aksamaması amacıyla 80 personel, 42'si iş makinesi olmak üzere 56 araçla karla mücadele çalışması yürütülecek.

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kış şartlarına karşı tüm planlamaların titizlikle yapıldığını belirtti.

        Bugün itibarıyla karla mücadele ekiplerinin tam kadro hazır olduğunu ifade eden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Personelimiz, araçlarımız ve iş makinelerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. 2019'dan bu yana ekiplerimiz yolların daha güvenli olması ve rahat ulaşımın sağlaması için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Kar yağışını bereket olarak görüyoruz. Bizim için rahmet olan kar, eğlencenin de habercisidir. Hemşehrilerimizden de ricamız kış aylarında gerekli önlemleri almalarıdır."

        Tanğlay, kışın karla mücadelede hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla tüm ekiplerin koordineli çalışacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tatvan'da minik öğrencilerden yerli üretime büyük ilgi
        Tatvan'da minik öğrencilerden yerli üretime büyük ilgi
        Nemrut ve Süphan'da kış manzarası
        Nemrut ve Süphan'da kış manzarası
        Nemrut, Van Gölü ve Süphan'da kışın en güzel hali
        Nemrut, Van Gölü ve Süphan'da kışın en güzel hali
        Otomobilden 3,2 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama
        Otomobilden 3,2 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama
        Bitlis'te 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi
        Bitlis'te 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı