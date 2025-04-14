Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi
Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, turizm başta olmak üzere birçok alanda kentin hak ettiği konuma ulaşmaya yakın olduğunu söyledi.
Kentin kültürel açıdan zengin bir yapıya sahip olduğuna belirten Karakaya, "Avrupalıların ve dünyanın seçkin destinasyonlarından olan Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'müz var. Çoğunluğu ilimizin sınırlarından olan Van Gölü, ülkemizin en yüksek dağlarından biri olan Süphan Dağı, dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan ve UNESCO'ya aday olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, sayısı çok olan anıtsal yapılarımız önemli cazibe unsurlarıdır. Bunlar ilimiz için çok kıymetli destinasyon haline gelmektedir." dedi.
Kentteki tarihi yapılarda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Karakaya, Turizm Haftasını kutladı.
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, üniversitenin turizm alanındaki ihtisaslaşma sürecine değinerek, kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini aktardı.
Turizm konulu sunum yapılan program, müzik dinletisi ve el sanatları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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