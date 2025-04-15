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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilen Ada'nın tedavisi sürüyor

        Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen ve ardından ameliyat edilen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:04
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilen Ada'nın tedavisi sürüyor
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        Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen ve ardından ameliyat edilen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavisi devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4 çocuklu Koçyiğit ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda, Eylül 2024'te İstanbul'a götürülerek Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen Ada'nın, sağlık kontrolleri sürüyor.

        Bitlis Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Koçyiğit'in, ameliyatını yapan doktorun da muayene etmesi için yeniden İstanbul'a gitmesine karar verildi.

        Sağlık Bakanlığı ve Bitlis Valiliğinin görüşmeleri sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak Muş Alparslan Havalimanı'na götürülen Ada ve baba Musa Koçyiğit, buradan uçakla İstanbul'a gitti.

        Ada Koçyiğit, AA muhabirine, babası ve annesiyle gittikleri toplu açılış töreninde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediklerini hatırlattı.

        Koçyiğit, "Tayyip dedem ellerini ve kollarını açtı ve bize yardımcı oldu. Ellerinden öperim. Allah ondan razı olsun. Ameliyat oldum. Kontrolüm için Muş'tan hava yoluyla İstanbul'a gideceğim. Ameliyat olduktan sonra daha iyi oldum. Şu an çok heyecanlıyım. Ameliyat sonrası daha iyi görebiliyorum." dedi.

        Baba Musa Koçyiğit ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından kızı Ada'nın geçen yıl eylülde İstanbul'da ameliyat edildiğini belirtti.

        Yetkililere teşekkür eden Koçyiğit, şöyle konuştu:

        "Bir defa Bitlis'te göz kontrolünü yaptık. Şimdi de kendi doktoruna götürüyoruz. Ameliyatı yapan doktorun görmesi daha iyi. İl Sağlık Müdürlüğünden arayarak beni Valiliğe yönlendirdiler. Onların desteğiyle kızımı tekrar İstanbul'a götürüyorum. Bir ameliyatı daha var. Buna da doktoru karar verecek. Ne zaman olur bilmiyoruz. Şimdilik şükür, sağlığı çok iyi. Gördüğümüz kadarıyla gözlerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Doktorumuz kızımın sağlık durumu hakkında bize bilgi verecek. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu görmek ve elini öpmek istiyor. Çünkü Ada'ya çok büyük destekler sundu."

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