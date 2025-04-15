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        Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi

        Bitlis Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:29
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        Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi
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        Bitlis Yeşilay Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi.

        Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yarışma yapıldı.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada resim ve edebi eser dalında 6 öğrenci dereceye girdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri teslim edildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Yeşilay Şube Başkanı Serdar Yazar ile veliler katıldı.

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