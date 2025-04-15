Bitlis'te "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması" düzenlendi

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Yeşilay Şube Başkanı Serdar Yazar ile veliler katıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada resim ve edebi eser dalında 6 öğrenci dereceye girdi.

Yeşilay Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yarışma yapıldı.

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