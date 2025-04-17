Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek ilk müdahalesi yapılan vaşak, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kireçtaşı köyünde bitkin halde vaşak gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

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