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        Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı

        Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:03
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        Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak tedaviye alındı
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        Bitlis'te bitkin halde bulunan vaşak koruma altına alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kireçtaşı köyünde bitkin halde vaşak gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü çalışanlarıyla köye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vaşağı bulunduğu yerden aldı.

        Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek ilk müdahalesi yapılan vaşak, tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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