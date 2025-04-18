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        Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesi onarılıyor

        Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesinin onarılması için çalışma sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:44
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        Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesi onarılıyor
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        Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesinin onarılması için çalışma sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Duav yolu yerleşkesinde heyelan nedeniyle su şebekesinde arıza oluştu.

        Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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