Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesi onarılıyor
Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesinin onarılması için çalışma sürüyor.
Bitlis'te heyelan nedeniyle zarar gören su şebekesinin onarılması için çalışma sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Duav yolu yerleşkesinde heyelan nedeniyle su şebekesinde arıza oluştu.
Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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