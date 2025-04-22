Bitlis merkezli 32 ilde yapılan "joker" operasyonu kapsamında 27 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli 32 ilde, motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 organizatörden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda okuma yazma bilmeyen kişilerin, para karşılığında organizatörler aracılığıyla kopya düzeneği kullanılarak ve yerlerine "joker" eleman olarak motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınavlarına girilmesi suretiyle usulsüz şekilde sürücü belgesi aldıklarının tespitine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Ekiplerce 6 ay süren çalışma sonucu 19 Nisan'da düzenlenen operasyonda, söz konusu suçlardan gözaltına alınan 43 organizatör işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.