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        Yeşilay gönüllüleri gittikleri köyde çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi

        ŞENER TOKTAŞ - Yeşilay Bitlis Şubesi gönüllüleri, köy okulunda düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:03
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        Yeşilay gönüllüleri gittikleri köyde çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi
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        ŞENER TOKTAŞ - Yeşilay Bitlis Şubesi gönüllüleri, köy okulunda düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

        Güroymak ilçesine bağlı Değirmenköy Köşk Mezrası İlkokuluna giden gönüllüler, çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için etkinlik düzenledi.

        Okulun bahçesinde bir araya geldikleri çocuklara Türk bayrağı ve hediyeler veren gönüllüler, Yeşilayı tanıttı, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı.

        Ardından çocukların yüzünü boyayan, onlarla oyunlar oynayıp palyaço gösterisi sunan gönüllüler, 23 Nisan coşkunu yaşamalarını sağladı.

        ​​​​​​​Köydeki veliler de etkinliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

        - "Yaptığımız çalışmayla artık herkes Yeşilayı tanıyor"

        Yeşilay Bitlis Şubesi görevlisi Selmin Köysu Kalkan, AA muhabirine, farkındalık çalışmaları kapsamında Değirmenköy Köşk Mezrası İlkokulu'nda çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Yaptıkları etkinliğin 23 Nisan'a yakışır şekilde olduğunu anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımıza Yeşilayı tanıtarak 23 Nisan etkinliklerimizi yaptık. Onlarla bağımlılıkla mücadele konularında konuştuk. Eğlenceli oyunlar oynadık, palyaço gösterisi yaptık. Eğlendirdiğimiz çocuklarımıza Yeşilayın hediyelerini takdim ettik. Bu heyecana hep birlikte ortak olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

        Okullarda "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliklerinin devam edeceğini belirten Kalkan, "Okula geldiğimizde öğrenciler bizi heyecanla karşıladı. Çok memnun olduk. Hepsinin Yeşilayla ilgili ufak da olsa fikri vardı. Yaptığımız çalışmayla artık herkes Yeşilayı tanıyor. Yeşilay her yerde var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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