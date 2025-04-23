Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Bitlis Ahlat ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Ahlat ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

        Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Can Korunan, Cumhuriyet Savcıları Bayram Dedeoğlu, Feride Bingöl, Rabia Kaplan Aşcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Minguzzi'nin ailesinden sonra Avukat Dr. Epözdemir'i de tehdit ettiler!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kızının sevgilisini öldüren babadan 'tecavüz' iddiası!
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
        Eski nişanlıya kimyasal saldırıda yeni karar!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da çalınan 300 koyun Bitlis'te bulundu
        Ağrı'da çalınan 300 koyun Bitlis'te bulundu
        Kitaplardan etkilenerek ebe oldu, 14 yılda çok sayıda çiftin evlat sevincin...
        Kitaplardan etkilenerek ebe oldu, 14 yılda çok sayıda çiftin evlat sevincin...
        Yeşilay gönüllüleri gittikleri köyde çocukları hem eğlendirdi hem de bilgil...
        Yeşilay gönüllüleri gittikleri köyde çocukları hem eğlendirdi hem de bilgil...
        Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'te jandarmanın durdurduğu TIR'larda bu...
        Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş, Bitlis'te jandarmanın durdurduğu TIR'larda bu...
        AFAD'dan ilkokul çocuklarına 'gönüllü' eğitimi
        AFAD'dan ilkokul çocuklarına 'gönüllü' eğitimi
        Bitlis'te özel öğrenciler üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı
        Bitlis'te özel öğrenciler üniversiteli gençlerle sunum tabakları hazırladı