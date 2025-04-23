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        Bitlis'te öğrenci ve öğretmenler kitap okuma etkinliği düzenledi

        Bitlis'te "Dünya Kitap Günü" dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:06
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        Bitlis'te öğrenci ve öğretmenler kitap okuma etkinliği düzenledi
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        Bitlis'te "Dünya Kitap Günü" dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Merkez Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Çarşı Kapısı" olarak bilinen meydanda bir araya gelerek kitap okudu.

        Vatandaşların da eşlik etiği etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

        Okul Müdürü Fuat Karasu, gazetecilere, 23 Nisan'ın UNESCO tarafından Dünya Kitap Günü olarak kabul edildiğini belirtti.

        Bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirten Karasu, şunları kaydetti:

        "Bu tarihi mekanda yaklaşık 30 öğrenci ve 4 öğretmenimizle kitap okuma etkinliği yaptık. Hem tarihi mekanda olması hem de Kitap Günü olması etkinliğe ayrı bir önem kazandırdı. Vatandaşların da katılması bizleri ayrıca mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Etkinliğe katılan vatandaşlardan Kadri Erol ise emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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