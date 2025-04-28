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        Bitlis'te asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:22
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        Bitlis'te asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Valilikte yapılan toplantıda konuşan Karakaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde yaklaşık 5 bin personel ve 3 bine yakın güvenlik korucusuyla kentte vatandaşların ve misafirlerin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını söyledi.

        Kentte güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini belirten Karakaya, "Son 3 ay içinde jandarma ve emniyet birimlerimizin PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP/C terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği 773 kırsal, 42 şehir operasyonunda 40 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 7'si tutuklanmış, 20'sine adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır." dedi.

        Karakaya, "konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit" olaylarında 2024'ün şubat, mart ve nisan aylarına göre yüzde 14 düşüş, olayların aydınlatılması konusunda da yüzde 2 artış yaşandığını kaydetti.

        Tatvan ilçesinde 2023'te gerçekleşen "kasten öldürme" olayından aranan A.H.T'nin İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Asayiş Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda yasadışı yollarla gittiği İran'da yakalanarak ülkeye getirildiğini belirten Karakaya, zanlının tutuklandığını açıkladı.

        Son 3 ayda "uyuşturucu imal ve ticareti" suçu kapsamında gerçekleştirilen 30 operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 34'ünün tutuklandığını, 17 kişiye de adli kontrol tedbirleri uygulandığını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

        "Uyuşturucu kullanmak suçundan da 179 olay meydana gelmiş ve 180 şüpheli hakkında adli işlemler yapılmıştır. Bu olaylar neticesinde 6,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 700 gram esrar, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 207 sentetik ecza hap, 10 uyuşturucu hap ve 18 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak için uyuşturucuya karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

        Kentte uluslararası koruma altında 96, ikamet izni olan 218 yabancı uyruklu ve geçici koruma altında 1043 Suriyeli'nin bulunduğunu bildiren Karakaya, şunları kaydetti:

        "1 Ocak 2025'den bugüne kadar düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına düzenlenen 101 operasyonda 67 şüpheli ve 212 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı yapanlardan 41'i tutuklanmış, 26 kişiye adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişlerdir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu bozmaya çalışan kimseye fırsat vermeyeceğiz. Şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz."

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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