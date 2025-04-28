Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, TOKİ konutları inşaatında inceleme yaptı

Söz konusu konutların, ilçedeki konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacağını ifade eden Akbaba, yeni konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akbaba, vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanına kavuşması için çalışmaların sürdüğü belirtti.

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