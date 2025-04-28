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        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, TOKİ konutları inşaatında inceleme yaptı

        Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçede yapımına başlanan TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:58 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:16
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        Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, TOKİ konutları inşaatında inceleme yaptı
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        Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçede yapımına başlanan TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

        İlçede 204 konut ve 6 dükkanın yapılacağı alana giden Akbaba, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Akbaba, vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanına kavuşması için çalışmaların sürdüğü belirtti.

        Söz konusu konutların, ilçedeki konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacağını ifade eden Akbaba, yeni konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Hak sahiplerinden Muğdat Akkoyun da ev sahibi olma hayali kurduğunu dile getirerek, "Çalışmaların hızla ilerlemesi bizleri umutlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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