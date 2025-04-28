Adilcevaz Belediye Başkanı Akbaba, TOKİ konutları inşaatında inceleme yaptı
Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçede yapımına başlanan TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulundu.
Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçede yapımına başlanan TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulundu.
İlçede 204 konut ve 6 dükkanın yapılacağı alana giden Akbaba, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Akbaba, vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanına kavuşması için çalışmaların sürdüğü belirtti.
Söz konusu konutların, ilçedeki konut ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacağını ifade eden Akbaba, yeni konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hak sahiplerinden Muğdat Akkoyun da ev sahibi olma hayali kurduğunu dile getirerek, "Çalışmaların hızla ilerlemesi bizleri umutlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.
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