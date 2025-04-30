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        Bitlis'te 800 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

        Bitlis'te öğrenciler, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:04 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:04
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        Bitlis'te 800 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi
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        Bitlis'te öğrenciler, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince "Beraber İzleyelim Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel Konferans Salonu'nda film etkinliği düzenlendi.

        Etkinliklere katılan 800 öğrenci, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini seyretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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