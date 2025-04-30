Bitlis'te 800 öğrenci "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince "Beraber İzleyelim Projesi" hazırlandı.

Bitlis'te öğrenciler, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

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