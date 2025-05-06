Ahlat'ta öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı

Fidanların da gençlerle büyüyeceğini belirten Bingöl, "İnşallah fidanların büyüdüğünü görmek hepimize nasip olacak. Medeniyetimizin gelişmesini de takip edeceğiz. Bu anlamda öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve alternatif ürünleri göstermek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca proje başlatıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Her Çocuk Bir Fidandır Projesi" kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

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