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        Ahlat'ta öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Her Çocuk Bir Fidandır Projesi" kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:54
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        Ahlat'ta öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Her Çocuk Bir Fidandır Projesi" kapsamında öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

        Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve alternatif ürünleri göstermek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca proje başlatıldı.

        Proje kapsamında Alpaslan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaymakam Batuhan Bingöl, geleceğin teminatı gençlerin ilçenin geleceğine değer katacağını söyledi.

        Fidanların da gençlerle büyüyeceğini belirten Bingöl, "İnşallah fidanların büyüdüğünü görmek hepimize nasip olacak. Medeniyetimizin gelişmesini de takip edeceğiz. Bu anlamda öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Bingöl ve Belediye Başkanı Yavuz Gülmez öğrencilerle fidan dikti.

        Programa bazı kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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