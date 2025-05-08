Bitlis'te uçurtma şenliği düzenledi

Bitlis'te, Yeşilay Bitlis Şubesince düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.

Yeşilay Bitlis Şubesince "Aile Yılı" kapsamında Mevlana Parkı'nda, uçurtma şenliği düzenlendi.

Uçurtma dağıtılan şenliğe aileleriyle katılan çocuklar, uçurtmalarıyla Bitlis semalarını renklendirdi.

Yeşilay görevlilerince yüzleri boyanan çocuklar, şenlikte keyifli zaman geçirdi.

Yeşilay Bitlis Şubesi görevlisi Selmin Köysu Kalkan, AA muhabirine, "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikle aileler ile çocukların bağını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Ailelerimize Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmalarını anlattık. Etkinliğe yaklaşık 50 ailemiz katıldı. Daha önce uçurtma uçurtmayan çocukları da vardı. Onların mutlulukları paha biçilmezdi. Çocuklarımız burada çok eğlendi. Yeşilay olarak farkındalık çalışmalarımız ve etkinliklerimiz devam edecek."