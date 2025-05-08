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        Bitlis'te uçurtma şenliği düzenledi

        Bitlis'te, Yeşilay Bitlis Şubesince düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:06
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        Bitlis'te uçurtma şenliği düzenledi
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        Bitlis'te, Yeşilay Bitlis Şubesince düzenlenen uçurtma şenliğinde renkli görüntüler oluştu.

        Yeşilay Bitlis Şubesince "Aile Yılı" kapsamında Mevlana Parkı'nda, uçurtma şenliği düzenlendi.

        Uçurtma dağıtılan şenliğe aileleriyle katılan çocuklar, uçurtmalarıyla Bitlis semalarını renklendirdi.

        Yeşilay görevlilerince yüzleri boyanan çocuklar, şenlikte keyifli zaman geçirdi.

        Yeşilay Bitlis Şubesi görevlisi Selmin Köysu Kalkan, AA muhabirine, "Aile Yılı" kapsamında uçurtma şenliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikle aileler ile çocukların bağını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Kalkan, şunları kaydetti:

        "Ailelerimize Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmalarını anlattık. Etkinliğe yaklaşık 50 ailemiz katıldı. Daha önce uçurtma uçurtmayan çocukları da vardı. Onların mutlulukları paha biçilmezdi. Çocuklarımız burada çok eğlendi. Yeşilay olarak farkındalık çalışmalarımız ve etkinliklerimiz devam edecek."

        Şenliğe katılan çocuklardan Azra Eribol ise "Uçurtma uçurduğum için çok mutluyum. Bize yardımcı oldukları için Yeşilay gönüllülerine teşekkür ederim. İlk defa uçurtma uçurdum. Çok zevkli ve eğlenceliydi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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