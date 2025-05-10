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        Beş Minare Uluslararası Film Festivali kapsamında Ahlat'ta söyleşi yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" kapsamında "Kemal Sunal'ın Temsil Gücü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:43
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        Beş Minare Uluslararası Film Festivali kapsamında Ahlat'ta söyleşi yapıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" kapsamında "Kemal Sunal'ın Temsil Gücü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sinema oyuncusu Kemal Sunal ile ilgili belgesel izletildi.

        Ardından Doç. Dr. Gözde Sunal ve Levent İdem'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

        Söyleşide, Kemal Sunal'ın halk üzerindeki etkisi, temsil gücü ve sinema dünyasındaki yeri konuşuldu.

        Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programda aile fotoğrafı çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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