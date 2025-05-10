Beş Minare Uluslararası Film Festivali kapsamında Ahlat'ta söyleşi yapıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" kapsamında "Kemal Sunal'ın Temsil Gücü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" kapsamında "Kemal Sunal'ın Temsil Gücü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda sinema oyuncusu Kemal Sunal ile ilgili belgesel izletildi.
Ardından Doç. Dr. Gözde Sunal ve Levent İdem'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.
Söyleşide, Kemal Sunal'ın halk üzerindeki etkisi, temsil gücü ve sinema dünyasındaki yeri konuşuldu.
Katılımcıların sorularının yanıtlandığı programda aile fotoğrafı çekildi.
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