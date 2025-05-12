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        Bitlis'te jandarma ekiplerinden şehit annelerine ziyaret

        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:18
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        Bitlis'te jandarma ekiplerinden şehit annelerine ziyaret
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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

        Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, farklı mahallelerde ikamet eden şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Ekipler, şehitlerin anneleriyle sohbet etti, günlerini kutlayıp çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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