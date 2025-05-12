Bitlis'te jandarma ekiplerinden şehit annelerine ziyaret

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, farklı mahallelerde ikamet eden şehit aileleriyle bir araya geldi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

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