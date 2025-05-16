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        Ahlat'ta "Engelliler Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla özel bireyler ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:58
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        Ahlat'ta "Engelliler Haftası" kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla özel bireyler ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

        Kaymakamlık önünde bir araya gelen katılımcılar, Ergezen Ortaokulu Bando Takımı eşliğinde yürüyen özel bireyler, ellerindeki döviz ve pankartlarla Ahlat Belediyesi önüne kadar yürüdü.

        Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli bahçesinde devam eden programda, özel bireyler için pasta kesildi.

        Gençlik Merkezi gönüllüleri de düzenledikleri etkinliklerle katılımcıların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

        Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, Engelliler Haftası'nda anlamlı bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ahlat Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahlat Belediyesi ve dernek olarak ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Akdemir, "Bu yürüyüşe özel eğitim merkezleri, özel eğitim okulları da dahil oldu. Çok güzel bir farkındalık oluştu. Yürüyüş sonrasında yapılan etkinlikler oldukça renkli geçti. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        ​​​​​​​Etkinliğe Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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