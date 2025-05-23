Adilcevaz'da Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri sergi açtı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından sergi açıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen sergide kursiyerlerin hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, kadınlara yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi

Sergiyi düzenleyenleri tebrik eden Ergün, "Beldemizde ve bağlı mahallelerimizde yaşayan kadınlara yönelik açılan kursların sonuçlarını bugün hep birlikte görüyoruz. Ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler ve düzenlenen etkinlikler bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu tür faaliyetlere desteğimiz artarak devam edecek." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selma Medeni Aslanlı ise "Bu, sadece bir sergi değil, aynı zamanda bir motivasyon kaynağı, aile bağlarını güçlendiren bir girişim ve önemli bir sosyal, kültürel etkinliktir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi, ürünleri inceledi.