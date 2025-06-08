Hizan'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sürüyor.
Hizan-Gayda Köyü Yatılı Bölge Okulu önündeki kara yolunda dron kullanılarak yapılan çalışmalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 153 lira idari ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgi verildi.
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