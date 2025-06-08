Hizan'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 153 lira idari ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sürüyor.

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