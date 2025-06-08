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        Hizan'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:45 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:45
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        Hizan'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sürüyor.

        Hizan-Gayda Köyü Yatılı Bölge Okulu önündeki kara yolunda dron kullanılarak yapılan çalışmalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

        Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 153 lira idari ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

        Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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