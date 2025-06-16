Güroymak'ta öğrenci ve veliler, öğretmenlerle gözleme yaptı

Gölbaşı Ortaokul Müdürü Çetin Kuşçu, velilerle kaynaşmak ve çocuklara birlikte üretme bilincini aşılamak amacıyla etkinliği yaptıklarını dile getirerek, emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve katılım sağlayan velilere teşekkür etti.

Etkinlikte öğrenci, veli ve öğretmenler, el birliğiyle gözleme yaptı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gölbaşı Ortaokulunca düzenlenen etkinlikte öğrenci ve veliler, öğretmenlerle gözleme yaptı.

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