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        Bitlis'te "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında etkinlik yapıldı

        Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:42
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        Bitlis'te "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında etkinlik yapıldı
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        Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        TOKİ Ahmet Eren İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından folklor gösterisi sunuldu.

        Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan önemli bir projenin uygulanmasına tanıklık etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Çocukların küçük yaşlarda sağlıkla ilgili konularda bilinçlenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bu bilinçlenmenin hem çocukların kendileri ve gelecekleri hem de aileleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu önemli projenin iyi bir şekilde takip edilmesi hem İl Sağlık Müdürlüğümüze hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze önemli bir görevdir. Biz de bu çerçevede iki müdürlüğümüzün bu görevi ifa etmesi için her zaman yanlarında olacağız. Yine bu etkinliklerin sonunda sevgili çocuklar, sizler 'minik sağlık elçisi' unvanına kavuşacaksınız."

        İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş da çocukluk çağında kazanılan doğru alışkanlıkların sağlıklı bireylerin yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

        Hijyen, dengeli beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı, acil sağlık hizmetleri gibi birçok alanda öğrencilere eğitici ve interaktif faaliyetler sunulacağını anlatan Güzeltaş, "Başta Sayın Valimize, eğitimin ve sağlığın ayrılmaz bir bütün olduğu inancıyla İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hazırlanmasında emeği geçen sağlık personelimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve katkı sunan tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' vizyonuyla çıktığımız bu yolda tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum." diye konuştu.

        Vali Karakaya ve diğer katılımcılar ile bazı öğrencilerin sağlık görevlilerinin üniformalarını giydiği etkinlikte, sağlık çalışanlarının kullandığı malzemelerin yer aldığı stantlar gezildi.

        Öğrencilere bilgilendirmelerin yapıldığı programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Vekili Hasan Oruk, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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