Bitlis'te salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan tırda, salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan tırda, salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce Tatvan'da durdurulan tırda yapılan aramada, salça paketlerine gizlenmiş 5 parça halinde 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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