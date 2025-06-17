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        Bitlis'te salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan tırda, salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:49
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        Bitlis'te salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan tırda, salça paketlerine gizlenmiş 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, ekiplerce Tatvan'da durdurulan tırda yapılan aramada, salça paketlerine gizlenmiş 5 parça halinde 6 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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