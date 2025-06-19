Nemrut Kalderası mavi ve yeşil renkli gölleriyle ziyaretçileri cezbediyor

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası, mavi ve yeşil renkteki gölleri, doğal güzellikleriyle kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Eşsiz doğasıyla yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünen Nemrut Kalderası, volkanik yapının etkisiyle oluşan "mavi" göl ile termal özellikler gösteren, rengini çevresindeki yosun ve minerallerden alan "yeşil" göl ile dikkati çekiyor.

Buz mağarası ve buhar bacası bulunan, birbirinden farklı kuş türlerini, bozayıları, endemik bitki türlerini de bünyesinde barındıran kaldera, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan kalderaya gelenler, şehrin stresinden uzaklaşarak 2 bin 250 rakımdaki mavi ve yeşil renkteki krater göllerinin eşsiz manzarasını görüntülüyor, doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Doğal güzellikleriyle bölgede turizmin gelişmesine katkı sunan Nemrut Kalderası'nın, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. - "Mükemmel bir manzarası var" Ailesiyle Nemrut Kalderası'na gelen Özcan Bahşi, AA muhabirine, Batman'daki arkadaşlarının sürekli bölgenin güzelliğinden söz ettiğini söyledi. Onların yönlendirmesiyle 3 yıl önce Nemrut Kalderası'na geldiğini anlatan Bahşi, "Burası aklımda kalmıştı. Bir daha gelmek istedim. Çok güzel ve etkileyici görünüyor. Bu kez ailemi de getirdim. Hem gezdik hem de piknik yaptık. Mükemmel bir manzarası var. Bir tarafta Van Gölü'nü bir taraftan da kalderadaki gölleri görüyoruz." dedi. Ankara'dan gelen Göksel Karakaş ise kalderanın ayrı bir güzelliğe sahip olduğu belirterek, "Özellikle burayı görmek için yaklaşık 20 kez oldu geliyorum. Ayrı bir güzellik ancak yollar bozuk. Yine de burası bana huzur veriyor. Her şeyiyle çok güzel bir yer. Herkesi bu güzel, yaşanılacak ve görülecek yere bekliyoruz. Dünyada nadir görülecek yerlerden biri. Mavi ve yeşil göller de ayrı bir güzellik." diye konuştu.