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        Bitlis'te bazı öğrenciler polislerin yardımıyla YKS'ye yetişti

        Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler, polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:06
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        Bitlis'te bazı öğrenciler polislerin yardımıyla YKS'ye yetişti
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        Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler, polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan ilçesinde TYT'ye geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, görev başındaki İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden yardım istedi.

        Bu taleplere kayıtsız kalmayan polisler, kullandıkları araçlarla öğrencilerin sınava girecekleri okullara güvenli şekilde ulaşmalarını sağladı.

        Öğrenciler ve aileleri, sınav günü verdikleri destekten dolayı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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