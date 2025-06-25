Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta "Dengbej Gecesi" etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde dengbej geleneğini yaşatmak amacıyla "Dengbej Gecesi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta "Dengbej Gecesi" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde dengbej geleneğini yaşatmak amacıyla "Dengbej Gecesi" etkinliği düzenlendi.

        Şelale Parkı'nda, Güroymak Belediyesince organize edilen etkinlikte dengbejler katılımcılara güzel anlar yaşattı.

        İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, dengbejliğin önemine değindi.

        İlçede ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirten Mutlu, "İnşallah bundan sonra da benzer programlarla ilçemizin kültürel hayatını canlandıracağız. Güroymak yalnızca altyapı eksiklikleriyle değil, kültürel etkinlikler açısından da geri planda kaldı. Artık bu tür organizasyonlarla ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. Medreseye ve Güroymak'ın ruhuna uygun farklı etkinlikler de yapacağız. Yazarlar ve çizerlerle de halkımızı buluşturacağız." diye konuştu.

        Etkinliğe, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Merve Zeytun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!
        Boşanma aşamasında sokakta 12 bıçak!
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        35 kişi ölmüştü... 876 yıl hapis istendi! Tahliye oldu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Potanın Perileri, yarı finali uzatmalarda kaçırdı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        "Nükleer tesisler imha edilemedi"
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Yeni seçilen kadın muhtar, köyüne hizmet için kolları sıvadı
        Yeni seçilen kadın muhtar, köyüne hizmet için kolları sıvadı
        Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda
        Kuraklık bal üretimini vurdu; arıcılar zor durumda
        Bitlis'te 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Bitlis'te 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te bazı öğrenciler polislerin yardımıyla YKS'ye yetişti
        Bitlis'te bazı öğrenciler polislerin yardımıyla YKS'ye yetişti
        Bitlis'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtar...
        Bitlis'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtar...