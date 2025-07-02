Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'ten binlerce yıllık tarihi mekanlara götürüldüğü belirlenen obsidiyenlerin izleri araştırılacak

        ŞENER TOKTAŞ - Lübnan, Filistin, Ürdün (Levant bölgesi) ile Türkiye'de bazı bölgelerde yürütülen kazılarda elde edilen ve binlerce yıl önce Bitlis'ten götürüldüğü tespit edilen obsidiyenlerin (cam kaya) izleri araştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'ten binlerce yıllık tarihi mekanlara götürüldüğü belirlenen obsidiyenlerin izleri araştırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞENER TOKTAŞ - Lübnan, Filistin, Ürdün (Levant bölgesi) ile Türkiye'de bazı bölgelerde yürütülen kazılarda elde edilen ve binlerce yıl önce Bitlis'ten götürüldüğü tespit edilen obsidiyenlerin (cam kaya) izleri araştırılacak.

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ), söz konusu tarihi mekanlarda ortaya çıkarılan obsidiyen taşlarının Bitlis'ten nasıl götürüldüğünün ve nasıl işlendiğinin belirlenmesi amacıyla "Tarih Öncesi Çağlarda Bitlis İli Projesi" hazırlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında kent genelinin yanı sıra özellikle volkanik Nemrut ve Süphan dağlarında yüzey araştırmalarının yapılması planlandı.

        BEÜ ve farklı üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı proje ile obsidiyen taşlarının özellikle Nemrut ve Süphan dağlarından Levant bölgesine uzanan yolculuğunun nasıl gerçekleştiği belirlenmeye çalışılacak.

        - "Nemrut ve Süphan dağlarından sürekli obsidiyen götürülmüş"

        Nemrut Kalderası'ndaki obsidiyenleri inceleyen BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Çiftçi, AA muhabirine, geçen yıl hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları "Tarih Öncesi Çağlarda Bitlis İli Projesi"nin bu yıl onaylandığını söyledi.

        Proje kapsamında obsidiyen ocakları, eski kültürlerin yerleşim yerleri, konumları ve yol güzergahları üzerine Bitlis genelinde yüzey araştırma çalışması yapılacağını belirten Çiftçi, şu bilgileri verdi:

        "Bölgedeki Nemrut ve Süphan dağlarında obsidiyen kaynaklarına yönelik çalışma yürütülecek. Bunun sebebi ise günümüzden yaklaşık 17 bin yıl önce Levant ya da Güney Levant olarak adlandırılan Lübnan, Filistin ve Ürdün topraklarındaki yerleşimlerde yapılan arkeolojik kazılarda Bitlis'teki Nemrut ve Süphan dağlarından obsidiyen götürüldüğü tespit edilmiş. Bu sonuçlar 17 bin yıl. Yine günümüzden yaklaşık 11 bin yıl önce Göbeklitepe, Boncuklu Tarla, Körtiktepe gibi yerleşimlerde de tespit edilmiş. Nemrut ve Süphan dağlarından alınan obsidiyenler sürekli bu bölgelere taşınmış."

        Binlerce yıl önceki dönemlerde metal ve madenin keşfedilmediği için insanların obsidiyenleri alet olarak kullandığını anlatan Çiftçi, obsidiyenin ortaya çıkmasıyla insanların daha kaliteli malzeme üretmek için uzak yerlere, özellikle volkanik arazilere gittiğini dile getirdi.

        - "Günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önceye kadar obsidyenin sürekli kullanıldığı biliniyor"

        Projenin çok kapsamlı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Obsidiyenleri burada yaşayan kültürlerden mi öğrendiler, yoksa gezerek mi buldular? Bunun üzerinde duracağız. Levant bölgesindeki araştırmalarda ilk obsidiyenlerin mızrak ucu, ok ucu, bıçak, kesici, delici aletlerde, değerli bir ham madde olduğundan takı ve süslemelerde kullanıldığı görülmektedir. 7 bin yıl sonrasına yani Göbeklitepe, Boncuklu Tarla, Körtiktepe gibi yerlere geldiğimizde ise küçük aletlerde ok ucu, boncuk yapımında kullanılan delici ve benzer birçok alette kullanıldığı görülüyor. Günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önceye kadar obsidiyenin sürekli kullanıldığı biliniyor." diye konuştu.

        Neolitik Çağ öncesi ve sonrasında sürekli kullanılan obsidiyenin kalitesi ve kesici özelliğinden dolayı tercih edildiğini dile getiren Çiftçi, "Levant bölgesindeki arkeolojik kazılar daha eskiye dayanıyor. Orada ele geçen obsidiyenlerin yüzde 20-25'inin Bitlis bölgesinden Nemrut ve Süphan'dan gittiği analizlerle kesinleşmiş. Körtik Tepe'deki malzemelerin de yoğunlukla buradan götürüldüğü kanıtlanmış. Yaklaşık 10 bin ile 11 bin yıl önceye ait kanıtlar da bulunuyor." dedi.

        - "Eylülde yüzey araştırmasına başlayacağız"

        Çiftçi, projenin il genelini kapsadığını ancak odak noktalarının Nemrut ve Süphan dağları ile yakın bölgeler olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

        "Bitlis'i tamamen istememizin sebebi, 'İnsanlar bu bölgeyi önceden biliyorlar mıydı, yol güzergahları var mıydı, buraya yerleştiler mi?' bu soruların yanıtını bulmak. Bitlis sınırları içinde 17 bin yıl önce yaşayan, yerleşen insanlar var mıydı? Malzemeyi nerede işlediler? Malzeme büyük olduğundan mecburen burada işleyip ok ucu, mızrak ucu, kesici, delici aletler yaparak küçük şekilde mi götürdüler? Bunları araştırıyoruz. 3 yıl sürmesi planlanan bu projeyle özellikle Nemrut ve Süphan dağları ve çevresinde, yol güzergahlarında, Bitlis genelini araştırıp bunu sonuçlandıracağız. BEÜ ve farklı üniversitelerden uzman araştırmacılar ve akademisyenlerden oluşturulan ekiple yüzey araştırmasına eylül ayında başlayacağız. Araziye çıkıp bu amaçlar doğrultusunda yüzey araştırması yapılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim

        Benzer Haberler

        Nemrut Kalderası eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Nemrut Kalderası eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Bitlis Valisi Karakaya, VEDAŞ İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karakaya, VEDAŞ İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar görenlerin ilgisini çekiyor
        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar görenlerin ilgisini çekiyor
        Bitlis'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Bitlis'te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        Bitlis'te arıcılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
        Bitlis'te arıcılık kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi
        VEDAŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı'nı inceledi
        VEDAŞ mühendisleri, Muş'taki Alparslan-2 Barajı'nı inceledi