Hizan'daki taş evler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların yamaçlarına ve vadilere inşa edilen asırlık taş evler tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyündeki tarihi taş evler, ilçenin turizmine katkı sunuyor.

Dağların yamaçlarına ve vadilerde inşa edilen taş evler, yılın her döneminde doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları tarafından ziyaret ediliyor.

Bölgeye giden fotoğraf sanatçıları, eşsiz manzarayı ve köydeki doğal yaşamı görüntülüyor.

Diyarbakır'dan gelen fotoğraf sanatçısı Atilla Görür, sosyal medya paylaşımlarında Uzuntaş köyünün fotoğraf ve görüntülerini çok sık gördüğünü söyledi.

Köyün manzarasının çok güzel olduğunu belirten Görür, "Tarihi atmosfer var burada. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Çekim için mükemmel bir ortam sunuyor." dedi.