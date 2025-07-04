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        Bitlis'te yol güvenliği için duvar çalışmaları sürüyor

        Bitlis'te yol güvenliğini artırmak için duvar çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:38
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        Bitlis'te yol güvenliği için duvar çalışmaları sürüyor
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        Bitlis'te yol güvenliğini artırmak için duvar çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım güvenliğini artırmak ve yolların estetik görünüme kavuşmasını ağlamak için çalışma başlattı.

        Yükseliş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda yol kenarında duvar inşa edildi, Atatürk Mahallesi'nde ise yıkılan duvarın yerine yenisi yapıldı.

        Yol güvenliğini artırmak için kent genelinde kalıcı ve nitelikli çalışmaların devam edeceği bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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