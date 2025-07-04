Bitlis'te yol güvenliği için duvar çalışmaları sürüyor

Yol güvenliğini artırmak için kent genelinde kalıcı ve nitelikli çalışmaların devam edeceği bildirdi.

Yükseliş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda yol kenarında duvar inşa edildi, Atatürk Mahallesi'nde ise yıkılan duvarın yerine yenisi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım güvenliğini artırmak ve yolların estetik görünüme kavuşmasını ağlamak için çalışma başlattı.

Bitlis'te yol güvenliğini artırmak için duvar çalışmaları devam ediyor.

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