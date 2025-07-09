Hizan Belediye Başkanı Şam muhtarlarla bir araya geldi
Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Belediyede düzenlenen toplantıda, kuraklık nedeniyle yaşanan su yetersizliği hakkında istişarelerde bulunuldu.
Mağduriyetin yaşanmaması için gereksiz su kullanımının önüne geçilmesine vurgu yapıldı.
Kaçak su kullanımıyla mücadelede cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Belediye Başkanı Şam, emniyet güçleri ve belediye ekipleriyle denetim yapacaklarını aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.