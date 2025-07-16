Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da anma etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da anma etkinlikleri düzenlendi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, cami ve mescitlerde mevlit okundu, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, "Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin birlik, beraberlik ve iradesine kast eden her türlü girişimin karşısında, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz." dedi.

        Etkinliklere il protokolünün yanı sıra kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Hizan ve Tatvan ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinl...
        Hizan ve Tatvan ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinl...
        AK Parti Bitlis teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
        AK Parti Bitlis teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama
        Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Hizan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Hizan Belediye Başkanı Şam'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        Hizan Belediye Başkanı Şam'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        Bitlis merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutukla...
        Bitlis merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli tutukla...
        Bitlis merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu; 4 tutuklama
        Bitlis merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu; 4 tutuklama