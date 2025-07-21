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        Dalgıçlar Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri görüntüledi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde tespit ettikleri mikrobiyalitleri görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:26
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        Dalgıçlar Van Gölü'nün derinliklerindeki mikrobiyalitleri görüntüledi
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Yukarı Deniz Derneği üyesi dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde tespit ettikleri mikrobiyalitleri görüntüledi.

        Van Gölü'ndeki güzellikleri keşfetmek ve tanıtımını yapmak için araştırma yapan dalgıçlar, ilçe sahilinde dalış yaptı.

        Dernek Başkanı Cumali Birol'un da katıldığı dalışta, 16 metre derinlikte yatay duran 70-80 metre uzunluğundaki mikrobiyalit yapısı kayıt altına alındı.

        Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle gölün kıyılarında yaşanan çekilme sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler de görüntülendi.

        Birol, gazetecilere, Van Gölü'nde çok sayıda mikrobiyalitin bulunduğunu söyledi.

        Aynı bölgede daha önce yaptıkları dalışta 34 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde bir mikrobiyalit keşfettiklerini belirten Birol şunları kaydetti:

        "Karada bulunan mikrobiyalitlerin yanı sıra gölün açıklarında bir mikrobiyalit tarlasına denk geldik. Suyun altında güzel bir alana rastladık. Görseli harika. Dalışta yaklaşık 70-80 metre uzunluğunda, yatay şekilde duran yeni bir mikrobiyalit tespit ettik. Dalgıçlarımızı eşsiz güzelliği görmeye buraya davet ediyoruz. Daha önce keşfettiğimiz Adilcevaz Kalesi kalıntısı, Rus batığı ve tespit ettiğimiz mikrobiyalitlerle bölgeyi turizme kazandırmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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