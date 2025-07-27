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        Nemrut Krater Gölü doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

        BERFİN SİDAR AŞİT/SERVET TAŞDEMİR - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında temiz ve serin havanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:03
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        Nemrut Krater Gölü doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor
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        BERFİN SİDAR AŞİT/SERVET TAŞDEMİR - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, yaz aylarında temiz ve serin havanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

        Kentin en önemli turizm rotalarından olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen 2 bin 250 rakımdaki göl, kente gelen turistlerin görmeden gitmediği noktalar arasında yer alıyor.

        Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, doğal güzellikleri, seyrine doyumsuz manzarası ve serin havasıyla son zamanlarda sıcaktan bunalanların uğrak yeri oldu.

        Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ilgi çeken Nemrut'a gelenler, serin havada doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı.

        Nemrut Krater Gölü'nün çevresinde zaman geçiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgede yaşamını sürdüren bozayılarla da karşılaşmanın heyecanını yaşadı.

        Doğa tutkunları, aralarında yavruların da olduğu bozayıların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

        - "Ayıları görünce çok heyecanlandım"

        Tülin Coşkun, AA muhabirine, gezmek ve doğal güzellikleri görmek için ailesiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinden bölgeye geldiğini söyledi.

        İlk kez ayılarla karşılaştığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

        "Gölün girişinde küçük ayıları gördük, çok paniklemedik. Daha sonra göl kenarına gitmek istedik, orası da oldukça güzeldi. Dönüş yolunda kocaman bir ayı ve yavrularıyla karşılaştık. Ayıları görünce çok heyecanlandım. O an ayının bana zarar vermeyeceğini hissettim ama yine de korktum. Buraya gelen herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yabani hayvanların ne yapacağı belli olmaz. Her an, her yerden çıkabilirler. Buna rağmen burası gerçekten görülmeye değer bir yer. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Yemyeşil ve serin."

        - "Gerçekten çok etkileyici bir yer"

        Ağrı Dağı'na tırmanmak için bölgeye gelen Moldovalı dağcı Sergiu Dumbrava ise "Bölgeyle ilgili araştırma yaparken Nemrut'u gördüm ve ilgimi çekti. Arkadaşımla katıldığımız grup sayesinde burayı keşfetme fırsatı bulduk. Bugün ikinci günümüz. Hem yürüyüş yaptık hem fotoğraflar çektik. Gerçekten çok etkileyici bir yer." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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