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        "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Bitlis'te tarihi yerlerin gezilmesiyle tamamlandı

        Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Bitlis'te tarihi yerlerin gezilmesiyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:33
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        "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" Bitlis'te tarihi yerlerin gezilmesiyle tamamlandı
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        Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları", Bitlis'te tarihi yerlerin gezilmesiyle sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen etkinlik için kente gelen 20 gazeteci, 25-28 Temmuz'da kentin tarihi mekanları ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

        Gezinin son günü Adilcevaz ilçesine gelen gazeteciler, Ulu Cami, Zal Paşa Cami, Adilcevaz Kalesi, Kef Kalesi, Aygır Gölü ve dalış okulunu ziyaret etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Daire Başkanı Sanem Arıkan, bu yıl altıncısını gerçekleştirdikleri program kapsamında gazetecilerle Bitlis'i gezdiklerini söyledi.

        Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini incelediklerini belirten Arıkan, "Adilcevaz'da saklı bir cenneti keşfettik. Süphan Dağı'nın eteklerinde ve yeşillikler içinde Urartular dönemine dayanan, milattan önce 6 bin yılına ait bir kale ile karşılaştık. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği bu özel coğrafya mutlaka herkes tarafından görülmeli." dedi.

        Adilcevaz'ın tarihi ve kültürel mirasıyla dikkati çeken bir yer olduğunu belirten Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise "İlçemiz, doğal güzellikleriyle, tarihi eserleriyle ve kültürel zenginlikleriyle tanıtılmayı hak eden bir yer. Bu tür organizasyonlar, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Katılım sağlayan tüm gazetecilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe Kırşehir'den katılan gazeteci Erdem Yeşer, "Van Gölü kıyısında, 48 kilometrelik sahil hattıyla Adilcevaz, Ege ve Akdeniz sahillerine göre çok daha kullanılabilir bir alan sunuyor. Yaz aylarında sıcaklığın 32 dereceyi geçmediği bu bölgede doğa, insan yapısı ve gastronomi oldukça etkileyici." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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