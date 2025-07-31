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        Tatvan'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:23
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        Tatvan'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Tatvan-Ahlat kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 13 AAR 176 plakalı hafif ticari araç ile 13 AAB 024 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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