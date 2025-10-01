Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta modern hayvan pazarı ve kesimhane tesisi kuruluyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapımına başlanan hayvan pazarı ve kesimhane tesisi inşaatı devam ediyor.

        Giriş: 01.10.2025 - 14:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:07
        Güroymak'ta modern hayvan pazarı ve kesimhane tesisi kuruluyor
        Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapımına başlanan hayvan pazarı ve kesimhane tesisi inşaatı devam ediyor.

        Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eşref İnal ile Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresinden Veteriner Hekim Baturay Batur, inşaat alanında incelemede bulundu.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan İnal, ilçede hayvancılığın yoğun yapıldığını söyledi.

        İlçenin hayvancılığın merkezi konumunda olmasına rağmen modern bir kesimhanesinin bulunmadığını ifade eden İnal, şöyle konuştu:

        "Bu ihtiyacı gidermek amacıyla belediyemiz, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi kapsamında önemli bir proje geliştirdi. 21 dönümlük alana kurulan tesisimiz, 750 metrekarelik büyükbaş, 500 metrekarelik küçükbaş kesimhanesi ile bölgenin en büyük tesislerinden biri olacak. Ayrıca idari binalar, karantina bölümleri ve modern altyapı ile hizmet verecek. Tesiste iki veteriner hekim görev yapacak ve hem hayvan pazarında hem de kesimhanede denetimlerde bulunarak vatandaşlarımızın sağlıklı ete ulaşmasını sağlayacak."

        Projenin yalnızca kesim alanı değil, aynı zamanda satış ve pazarlama merkezi olacağını dile getiren İnal, "Buraya gelen vatandaşlarımız hem hayvan alıp satabilecek hem de hayvanlarını modern şartlarda kesim için teslim edebilecek. Tesisimiz büyük bir entegre tesis olarak yapılıyor yani içinde hem kesim hem satış hem de gelen kişiler için dinlenme yeri mevcuttur. İnşallah bu yılın sonuna kadar projeyi tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

        Batur ise, Pproje sahasında incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Hayvancılıkta Pazarlama Altyapısının Geliştirilmesi Projesi'ni idaremiz desteklemektedir. Projemizin saha ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Şu anda iskele kısımlarının tamamlandığını ve temel işlemlerin büyük ölçüde tamamlandığını gördük. Bölgemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

