Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, karakovan balının hasadına katıldı:

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesinde karakovan balının hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya, karakovan balının hasadına katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesinde karakovan balının hasadına katıldı.

        İlkbaharda sıcak bölgelerden gelerek Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarına çıkan arıcılar, havanın soğumasıyla hasada başladı.

        Vali Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesine giderek, karakovan balının hasadına katıldı, arıcılarla görüştü.

        Arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı yapan Karakaya, basın mensuplarına, alın teri, sabır ve doğaya duyulan sevgiyle üretilen Bitlis balının, kentin hem ekonomisine hem de kültürel kimliğine önemli katkı sağladığını söyledi.

        Bitlis'in, zengin bitki örtüsüyle "polifloralı" denilen çiçek balı üretimi açısından ülkede önemli illerden biri olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Bitlis'te 2024 verilerine göre 2 bin 225 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Bu haliyle Türkiye'de 12. sırada yer alıyoruz. Kovan sayısında beşinci, karakovan sayısında da birinci sırayı teşkil ediyoruz. Bu tablo üreticilerimizin gayreti ve devletimizin sağladığı desteklerle mümkün olmuştur. Bitlis balı coğrafi işaret almıştır. Bu yıl Avrupa'ya ilk bal ihracatımızı da gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle ilimizde 181 projeye yaklaşık 340 milyon lira destek sağladık."

        Bitlis balının sadece ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda doğanın ve Bitlislilerin emeğinin bir sembolü olduğunu anlatan Karakaya, "Bitlis merkez, Hizan ve Mutki ilçelerimizde bal üretimi oldukça ön planda. Ülkemizin ve dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği bir habitata sahibiz. Bu değeri oluşturan, yaşatan arıcılarımıza ve birliklerimize teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitemiz, ticaret odalarımız ve ilgili kurumlarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hasadımızın Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise karakovan balının hasat zamanının geldiğini ifade ederek, "Bu yıl da üretim beklediğimizin biraz altında olmasına rağmen hasadımızı yaptık. Bitlis balının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Prolin değeri Türkiye'de en yüksek ballardan biridir. Karakovan balımız her zaman ödül alan çok iyi ballar arasında yer alıyor." diye konuştu.

        Arıcı Güven Güngördü de "Endemik bitki türlerine sahip Bitlis'in yaylalarında karakovan balının hasadını gerçekleştireceğiz. Bitlis karakovan balının marka değerini yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Bu sene rekolte geçen yıllara göre iyi değil. Yüzde 30-40 düşüş var ama bu balın kalitesine daha iyi yansıdı çünkü bal bu yıl daha kaliteli." ifadelerini kullandı.

        Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Bitlis Valisi Karakaya, Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yol çalışmalarını inceledi
        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yol çalışmalarını inceledi
        Hizan'da köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Hizan'da köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Bitlis-Diyarbakır kara yolunun zorlu bölgeleri artık güvenle aşılacak
        Bitlis-Diyarbakır kara yolunun zorlu bölgeleri artık güvenle aşılacak
        Ailesiyle yalnız yaşadığı köyde yılda 2,5 ton bal üretiyor
        Ailesiyle yalnız yaşadığı köyde yılda 2,5 ton bal üretiyor
        Bitlis'te "İçme Suyu Terfi Merkezi"nin açılışı yapıldı
        Bitlis'te "İçme Suyu Terfi Merkezi"nin açılışı yapıldı