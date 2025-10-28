Bitlis Valisi Karakaya, karakovan balının hasadına katıldı:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesinde karakovan balının hasadına katıldı.

İlkbaharda sıcak bölgelerden gelerek Bitlis'in zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarına çıkan arıcılar, havanın soğumasıyla hasada başladı.

Vali Karakaya, 2 bin 400 rakımlı Karçinbaşı bölgesine giderek, karakovan balının hasadına katıldı, arıcılarla görüştü.

Arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı yapan Karakaya, basın mensuplarına, alın teri, sabır ve doğaya duyulan sevgiyle üretilen Bitlis balının, kentin hem ekonomisine hem de kültürel kimliğine önemli katkı sağladığını söyledi.

Bitlis'in, zengin bitki örtüsüyle "polifloralı" denilen çiçek balı üretimi açısından ülkede önemli illerden biri olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bitlis'te 2024 verilerine göre 2 bin 225 ton bal üretimi gerçekleşmiştir. Bu haliyle Türkiye'de 12. sırada yer alıyoruz. Kovan sayısında beşinci, karakovan sayısında da birinci sırayı teşkil ediyoruz. Bu tablo üreticilerimizin gayreti ve devletimizin sağladığı desteklerle mümkün olmuştur. Bitlis balı coğrafi işaret almıştır. Bu yıl Avrupa'ya ilk bal ihracatımızı da gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile diğer ilgili kurumlarımızın teşvikleriyle ilimizde 181 projeye yaklaşık 340 milyon lira destek sağladık."

Bitlis balının sadece ekonomik bir ürün değil, aynı zamanda doğanın ve Bitlislilerin emeğinin bir sembolü olduğunu anlatan Karakaya, "Bitlis merkez, Hizan ve Mutki ilçelerimizde bal üretimi oldukça ön planda. Ülkemizin ve dünyanın en kaliteli ballarının üretildiği bir habitata sahibiz. Bu değeri oluşturan, yaşatan arıcılarımıza ve birliklerimize teşekkür ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversitemiz, ticaret odalarımız ve ilgili kurumlarımızla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hasadımızın Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ise karakovan balının hasat zamanının geldiğini ifade ederek, "Bu yıl da üretim beklediğimizin biraz altında olmasına rağmen hasadımızı yaptık. Bitlis balının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Prolin değeri Türkiye'de en yüksek ballardan biridir. Karakovan balımız her zaman ödül alan çok iyi ballar arasında yer alıyor." diye konuştu.