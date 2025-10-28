Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Eski hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ve Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çağrı Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Merve Zeytün, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Hizan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kara kovan bal hasadı yaptı
        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kara kovan bal hasadı yaptı
        Jandarma personeli Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "saygı nöbeti" tutuyor
        Jandarma personeli Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "saygı nöbeti" tutuyor
        Bitlis Valisi Karakaya, karakovan balının hasadına katıldı:
        Bitlis Valisi Karakaya, karakovan balının hasadına katıldı:
        Bitlis Valisi Karakaya, Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Karçinbaşı bölgesinde incelemelerde bulundu
        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yol çalışmalarını inceledi
        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yol çalışmalarını inceledi