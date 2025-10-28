Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.
Eski hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ve Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çağrı Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Merve Zeytün, Belediye Başkan Vekili Erdoğan Oral, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
